الجيش الليبي ينفي إسقاط أي طائرة خاصة به

نفى المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، ما تداول من أخبار حول إسقاط أي طائرة تابعة للجيش الليبي، قائلا: «ضربات السلاح الجوي الثمانية الليلة البارحة، التي اوردناها والتي استهدفت عدة مواقع تستخدم لأغراض عسكرية بمصراتة، كانت اعنفها استهداف آخر شحنة وصلت للميليشيات والتي تم تخزينها، وتضم طائرات مسيّرة وصواريخ طائرات وذخيرة جراد ومنظومتين للدفاع الجوي وذخيرة كورنيت إضافة إلى هوائيات متحركة، وعدد من الأسلحة النوعية كما تم منذ قليل استهداف تجمع ميليشياوي ومرتزقة يستلمون ذخائر من مخزن معسكر طريق السواني».

وقال المركز في تدوينة نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، “نؤكد انه لا صحة لما يتداول حول إسقاط اي طائرة من طائراتنا”، بحسب تعبيره.

