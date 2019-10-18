العباني: أكثر من 80 نائبا في القاهرة يجتمعون لترميم مجلس النواب

قال عضو مجلس النواب محمد العباني، إن ما يزيد عن 80 نائبا يمثلون كافة المدن الليبية، يتواجدون في القاهرة الآن دون شروط مسبقة، بهدف التشاور ووضع جدول أعمال لجلستهم الرئيسية التي ستعقد صباح السبت.

وأضاف العباني في تصريحات لجريدة الدستور المصرية، أن الهدف من الجلسات هو ترميم التصدعات التي لحقت بمجلس النواب، جراء ما حدث في ليبيا من صراعات وحروب، إضافة إلى وضع رؤية موحدة للحد من تغول المليشيات المسلحة، وتمكين الجيش الوطني من دخول المدن المختطفة من الإرهاب، ونزع سلاح المليشيات المؤدلجة، وإرساء قواعد الدولة المدنية وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

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