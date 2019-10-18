السعيدي: مجلس النواب يدرس خارطة الطريق لما بعد دخول الجيش إلى طرابلس 

قال عضو مجلس النواب علي السعيدي، إن مجلس النواب يدرس بشكل مستمر خارطة الطريق لما بعد دخول قوات الجيش إلى العاصمة طرابلس، من أجل بناء حكومة وحدة وطنية.

وأوضح السعيدي في تصريح لموقع “أصوات مغاربية” أمس، أن مجلس النواب يعمل على إنهاء المرحلة الانتقالية، والذهاب إلى مرحلة دائمة بانتخابات ودستور.

وعن اجتماعات النواب في القاهرة، أكد السعيدي أنها تهدف إلى توحيد جهود مجلس النواب كممثل شرعي وحيد للشعب الليبي، معتبرا علاقة ليبيا بمصر علاقة تاريخية واجتماعية قبل أن تكون سياسية، وأنها تقوم على تحقيق الأمن في ليبيا، باعتبار أن أمن مصر من أمن ليبيا.

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