الجامعة العربية والأمم المتحدة تستحدثان آلية للتعاون حول ليبيا

جددت جامعة الدول العربية دعوتها إلى الوقف الفوري للقتال، وعودة الأطراف الليبية إلى المسار السياسي برعاية الأمم المتحدة للتوصل إلى تسوية للأزمة الليبية.

وأوضح بيان نسبته وكالة أنباء الشرق الأوسط للجامعة العربية، أن أمينها العام أحمد أبو الغيط أكد أن التسوية السياسية هي السبيل الوحيدة لإنهاء الأزمة، كاشفة عن خطاب رسمي وجهه أبو الغيط للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، لاستحداث آلية متقدمة لتعزيز التعاون بين الجامعة والأمم المتحدة، على نحو يمكنها من ممارسة مسؤولياتها تجاه ليبيا ويعزز الدعم العربي لجهود المبعوث الأممي غسان سلامة، كما أكد البيان التزام الجامعة مع شركائها في إطار المجموعة الرباعية ومسار برلين.

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