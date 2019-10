مالية المؤقتة تعقد ندوة بعنوان «الموازنة العامة للدولة الليبية كأداة للرقابة وتقييم الأداء»

عقدت وزارة المالية بالحكومة المؤقتة ندوة بعنوان “الموازنة العامة للدولة الليبية كأداة للرقابة وتقييم الأداء” وذلك لتقييم الأداء المؤسسي لوزارة المالية والتخطيط و لعقد شراكات بحثية و تدريبية مع مؤسسات أكاديمية.

وقال وكيل وزارة المالية بالحكومة المؤقتة “مراجع غيث” إن أهداف ندوة” الموازنة العامة للدولة الليبية كأداة للرقابة وتقييم الأداء تتمحور حول دراسة طريقة إعداد الموازنة بالشكل الحالي وهل هذه الطريقة تلبي احتياجات تقييم أداء الوزارات والجهات الأخرى وتحقق الرقابة الفعالة.

وتناولت الموازنة العامة والقانون المالي للدولة وإمكانية التغيير في أسلوب إعداد الموازنة إلى إحدى الطرق التي تحقق أهداف تقييم الأداء.

