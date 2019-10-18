الثني يتابع عمل الهيئة العامة للمواصلات والعراقيل التي تواجهها

بحث رئيس الحكومة المؤقتة عبد الله الثني اليوم، مع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمواصلات والنقل الكابتن محمد عبد القادر، سير عمل الهيئة، والمشاكل والعراقيل التي تواجهها، وكيفية وضع الحلول المناسبة لها.

وأطلع عبد القادر رئيس الحكومة على المشاريع القائمة من قبل الحكومة المؤقتة، والتي تشرف على تنفيذها الهيئة.

وتطرق الاجتماع إلى مشروع الطريق المزدوج الواصل بين أجدابيا والبريقة، والطريق الواصل بين طبرق والجغبوب، والطريق الواصل بين الزنتان والرجبان، إضافة إلى طريق مشهد صالح.

كما تناول الاجتماع إنشاء إدارة رئيسية للمشروعات في الهيئة، تضم جميع قطاعاتها لتنفيذ المشاريع.

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