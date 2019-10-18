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الوفاق: مخزون ليبيا الزراعي يكفي 4 أشهر

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قالت وزارة الاقتصاد في حكومة الوفاق الوطني إن ليبيا تملك مخزونات زراعية ولحوما تكفي لمدة 4 أشهر قادمة.

وشددت الوزارة في بيان تحصلت وكالة رويترز على نسخة منه، ونشرته الخميس، أن الموانئ في كافة المدن الليبية تعمل بشكلها الاعتيادي ولم تتأثر بالحرب وما زالت تستقبل السلع المختلفة.

وأضافت الوزارة أن المكافآت المالية التي أعلنت عنها حكومة الوفاق في عيد الأضحى الماضي بقيمة 3 آلاف دينار لكل فرد من قوات الوفاق والقوات المساندة لها في عملية بركان الغضب لم تصرف حتى اللحظة بسبب ما وصفته الوزارة بالإجراءات المالية المعقدة مشددة في الوقت ذاته أن حجم الإنفاق على الحرب يأخذ في الاتساع كلما طال أمدها.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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