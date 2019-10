تونس.. «صنع الله» يشارك في المنتدى السنوي لتطوير قطاع الطاقة في ليبيا

تُعقد في تونس خلال 21 و22 من أكتوبر الجاري أعمال المنتدى السنوي لتطوير قطاع الطاقة في ليبيا بمشاركة المؤسسة الوطنية للنفط والشركة العامة للكهرباء ورجال أعمال وممثلين عن القطاع الخاص، بإدارة منتدى تطوير القطاعات.

ويهدف المنتدى لبحث حلول تخص رفع القدرة الإنتاجية لاستخراج النفط في ليبيا، وتعزيز فرص الاستثمار في الطاقة النظيفة، وتحسين مستويات تأمين المنشآت النفطية، وتطوير قطاع الكهرباء وما يمكن تقديمه من القطاع في مجال الطاقة.

ومن المنتظر أن يشارك في المنتدى رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله ورئيس إدارة شركة الكهرباء عبد المجيد حمزة بالإضافة لخبراء الطاقة.

