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استنكار حقوقي لإغلاق مركز احتجاز في مصراتة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ذكرت منظمة أطباء بلا حدود الدولية غير الحكومية أن السلطات الليبية أغلقت مركز احتجاز الكراريم في مصراتة وقامت بنقل أكثر من 100 لاجئ ومهاجر محتجزين تعسفيا في هذا المرفق إلى مرفقين آخرين بنفس المنطقة في زليتن وسوق خميس.

المنظمة وفي بيان لها حذرت من أن الرجال والنساء والأطفال المعتقلين لعدة أشهر أو لسنوات سيكونون عُرضة لنقص الغذاء والماء ولنفس الظروف اللاإنسانية حيث تعرض بعضهم للتعذيب والاتجار أثناء إقامتهم في البلاد.

وأكدت المنظمة أن إغلاق مركز اعتقال واحد سيكون خطوة إيجابية إذا منح اللاجئون والمهاجرون حرية التنقل والحماية والمساعدة ولكن نقلهم من مركز إلى آخر قد يدخلهم في دائرة لا نهاية لها من اليأس والعنف داعية إلى إطلاق سراحهم والعناية بهم في بيئة أكثر أمانا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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