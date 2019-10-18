استنكار حقوقي لإغلاق مركز احتجاز في مصراتة

ذكرت منظمة أطباء بلا حدود الدولية غير الحكومية أن السلطات الليبية أغلقت مركز احتجاز الكراريم في مصراتة وقامت بنقل أكثر من 100 لاجئ ومهاجر محتجزين تعسفيا في هذا المرفق إلى مرفقين آخرين بنفس المنطقة في زليتن وسوق خميس.

المنظمة وفي بيان لها حذرت من أن الرجال والنساء والأطفال المعتقلين لعدة أشهر أو لسنوات سيكونون عُرضة لنقص الغذاء والماء ولنفس الظروف اللاإنسانية حيث تعرض بعضهم للتعذيب والاتجار أثناء إقامتهم في البلاد.

وأكدت المنظمة أن إغلاق مركز اعتقال واحد سيكون خطوة إيجابية إذا منح اللاجئون والمهاجرون حرية التنقل والحماية والمساعدة ولكن نقلهم من مركز إلى آخر قد يدخلهم في دائرة لا نهاية لها من اليأس والعنف داعية إلى إطلاق سراحهم والعناية بهم في بيئة أكثر أمانا.

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