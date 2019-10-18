انطلاق أعمال اجتماعات النواب في القاهرة.. وهذه أبرز القضايا

انطلقت أعمال اجتماعات أعضاء مجلس النواب بالعاصمة المصرية القاهرة، اليوم الجمعة، حيث استهل برنامج الزيارة باجتماع النواب من كافة أنحاء ليبيا بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية بمشاركة عدد من الخبراء بالمركز.

وبحسب المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، فأن الاجتماع تضمن طرح للكثير من القضايا الخاصة بالأوضاع في ليبيا في عدد من الجوانب الأمنية والسياسية وتحقيق العدالة والمصالحة الوطنية وتعامل الأطراف الدولية ايجاباً وسلباً مع الأوضاع في ليبيا، حيث تم الاستماع إلى رؤى النواب في هذه القضايا وتم تبادل وجهات النظر مع عدد من الخبراء من خلال الدراسات والبحوث التي يقوم به المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية.

وأكد بليحق، بأنه ستنعقد مساء اليوم الجمعة أولى الجلسات التشاورية بين أعضاء مجلس النواب، مضيفا بأن برنامج الاجتماعات سيتضمن غداً السبت اجتماعاً مع أعضاء البرلمان المصري واجتماعاً باللجنة الوطنية العليا المصرية المكلفة بالملف الليبي.

كما أكد المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، أن اجتماعات القاهرة تهدف إلى تقريب وجهات النظر بين أعضاء مجلس النواب وتوحيد الرؤى والخروج بموقف موحد للوصول إلى حل للأزمة الليبية من خلال الممثل الشرعي الوحيد للشعب الليبي برعاية من جمهورية مصر العربية.

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