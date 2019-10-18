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إيطاليا تُشدد على علاقاتها مع ليبيا بمجال صيد الأسماك

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بحث وزير الزراعة والثروة البحرية في حكومة الوفاق عبد الباسط الغنيمي، الجمعة، خلال اجتماع موسع اقيم في ايطاليا مع وكيل وزارة الخارجية الايطالي مانليو دي ستيفانو والمستشار الإقليمي للثروة السمكية في إيطاليا ملف أوضاع منطقة الصيد في المياه الإقليمية الليبية.

وشدد الجانب الإيطالي خلال الاجتماع الذي عُقد على هامش ملتقى مصائد الأسماك والاقتصاد الأزرق، على أهمية العلاقات الليبية الإيطالية خاصة في مجال صيد الأسماك.

كما عبر وكيل وزارة الخارجية الإيطالي عن سعادة بلاده بتعزيز التعاون في هذا الاتجاه، فيما تأتي هذه الاجتماعات المتكررة بين الطرفين الليبي والإيطالي لإيجاد حلول مرضية لصيد الأسماك.

يُشار إلى أن إيطاليا قد قررت تجميد اتفاقية الصيد المُبرمة ما بين هيئة الاستثمار العسكري التابعة للجيش الوطني، وفيدرالية صيد الأسماك الإيطالية، منذ نحو 3 أسابيع.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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