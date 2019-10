وجه رئيس ديوان المحاسبة طرابلس، خالد شكشك، انتقادات لاذعة إلى حكومة الوفاق بسبب قراراتها بإنشاء أجسام ذات ذمة مالية مستقلة، خاصة قطاعي الصحة والتعليم والهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني.

وقال شكشك إن إنشاء أجسام ذات ذمة مالية مستقلة بالقرارات الفردية غير المدروسة غير صحيح، مؤكدا أنها ولا تحقق الغاية التي صدرت من أجلها، إنما تُحمل الدولة الليبية أعباء مالية.

واضاف: “إنشاء الأجسام المالية المستقلة يتم بناء على دراسة خطط مشاريع تنموية وفق احتياجات كل مدينة أو منطقة، تنفذ على سنوات، وتُرصد لها الميزانية اللازمة لتنفيذها، وفق برامج استراتيجية، وليس بقرارات فردية”.

The post شكشك يهاجم السراج: يحمل ليبيا أعباء مالية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية