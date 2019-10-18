منظمة دولية تتفقّد مُصابي اللشمانيا بمستشفى تاورغاء

زارت منظمة الهيئة الطبية الدولية مستشفى تاورغاء للتقييم وإعداد خطة عملها لعام 2020 ومتابعة العمل على علاج المصابين بمرض اللشمانيا.

الفريق الطبي زار المستشفى الذي استقبل مئات الحالات المصابة بمرض اللشمانيا بعد أن قدم نداء استغاثة الأيام الماضية بعد انتشار المرض في المدينة.

وسبق أن كشف مدير مستشفى تاورغاء العام محمد إدريس أن 95% من أهالي تاورغاء الذين عادوا إلى مدينتهم أصيبوا بمرض اللشمانيا.

وأضاف إدريس في تصريحات لـ”218NEWS” عبر برنامج “LIVE”، أن الوضع في المدينة يعتبر قد فاق مرحلة الطوارئ في ظل غياب وتأخر من الأجهزة المعنية التابعة للدولة وعلى رأسها مركز مكافحة الأمراض السارية.

وأشار إدريس إلى أن كافة الأجهزة في المدينة تحاول بذل جهدها بإمكانيات بسيطة، إلا أن المدينة بحاجة لدعم كبير لمؤسسات النظافة والمستشفيات للسيطرة على انتشار المرض وعلاج المرضى المصابين.

وأكد إدريس أن نزوح أهالي تاورغاء لأكثر من 7 سنوات تسبب في ضعف أجهزتهم المناعية وجعل من المدينة بيئة خصبة لتكاثر ذبابة الرمل الناقل الرئيسي لمرض اللشمانيا.

وأوضح إدريس أن الاستجابة لنداء الإغاثة الذي أطلقته مدينة تاورغاء قبل أيام كان موجوداً ولكن لم ينعكس على أرض الواقع، مؤكداً أن مستشفى المدينة لا يملك أي إمكانيات لعلاج المرضى المصابين والسيطرة على انتشار المرض، إضافة لعدم قدرة المدينة على إيواء المرضى، مضيفاً أن مستشفى تاورغاء يعمل على ميزانية ضعيفة جدا.

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