أطباء طرابلس ينظمون وقفة احتجاجية للإفراج عن أطباء القافلة الطبية غدامس

نظم عدد من الأطباء والمواطنين في مدينة طرابلس، وقفة احتجاجية في ميدان الجزائر، دعوا من خلالها إلى الإفراج عن عناصر القافلة الطبية الذين اختطفوا أثناء توجههم إلى غدامس.

وشارك في الوقفة التي دعت لها صفحة “الحرية لأطباء القافلة الطبية غدامس”‎ على فيسبوك مساء أمس، عدد من الأطباء، من بينهم المدير التنفيدي لمستشفى طرابلس، بهدف التضامن مع زملائهم الأطباء المختطفين حسبما ذكرت الصفحة.

