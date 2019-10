وفد من “بلدي سرت” يزور الجامعة

قام عضو المجلس البلدي سرت غيت عبدالله وعضو المجلس البلدي سرت ابراهيم مليطان بزيارة عمل لجامعة سرت لتقديم الشكر والتقدير للجنة الرئيسية واللجان المشرفة على الامتحانات الدور الثاني للطلاب بالشهادة الثانوية العامة بقسميها العلمي والمنازل والتكميلى

كما قدمو الشكر والثناء الى الجهات التى اشرفت وساهمت في تأمين ونجاح الامتحانات بمدرجات جامعة سرت وهى مديرية الأمن وجامعة سرت ومكتب الامتحانات بسرت

وقاموا أيضا رفقة رئيس جامعة سرت الدكتور احمد المحجوب ومساعد الشؤون العلمية بجامعة سرت الدكتور عبد السلام ابوخشم ومدير مديرية الأمن بسرت عميد الصديق بن سعود ومساعد الشؤون العامة عقيد محمد امراجع والمسجل العام بجامعة سرت دكتور مفتاح احواس ومتابعة عام الامتحانات المكلف من وزارة التعليم بحكومة الوفاق على الشيبانى والدكتور محمود الاميل عضو اللجنة الرئيسية للاشراف مدير مشروعات جامعة سرت.

