تسجيل 10 آلاف إصابة باللشمانيا في ليبيا‎

العنوان_ليبيا أعلن مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الدكتور بدر الدين بشير النجار، أن المركز سجل أكثر من 10 آلاف إصابة بداء اللشمانيا خلال العام الماضي. وقال الدكتور النجار في تصريحات لصحيفة الوسط الليبية، إن من أسباب تفشي المرض توقف برامج المكافحة بشكل نهائي، مما أدى إلى تكاثر الحشرة الناقلة للمرض (ذبابة الرمل) والحيوانات الخازنة للمرض …

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