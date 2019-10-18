رئيس الموارد المائية يقوم بجولة على مشاريع المياه والصّرف الصّحي في طبرق

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

قام رئيس المؤسسة الوطنية للموارد المائية بالحكومة المؤقتة “عوض الدرسي” بزيارة تفقدية لمشاريع المياه والصرف الصحي في مدينة طبرق.

وقام “الدرسي”و يرافقه رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق “فرج بوالخطابية” أمس الخميس بجولة على عدد من خطوط المياه الجديدة، بأحياء النصر والأندلس والحطية، والتي تنفذ عن طريق مؤسسة الموارد المائية، بإشراف مكتب المشروعات ببلدية طبرق وذلك لمتابعة سير العمل ونسب الإنجاز.

وزار رئيس المؤسسة الوطنية للموارد المائية مشروع مد خط صرف صحي جديد خلف مركز طبرق الطبي والذي سيساهم في حل طفح المياه السوداء بمفترق رابعة.

وقام “الدرسي” على خط المياه الجديد بحي الأندلس، بطول أربعة كيلو متر ونصف، والذي سيساهم في حل مشكلة نقص المياه في هذا الحي، وزار شركة المياه والصرف الصحي لمتابعة سير العمل في إنشاء خزان خرساني جديد بسعة (5000) متر مكعب من المياه.

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