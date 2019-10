قال عبد الله بليحق المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي، إن نحو 80 نائبا يشاركون في اجتماعات القاهرة التي يعقدها البرلمان اليوم الجمعة وغدا.

وفي تصريحات صحافية، اليوم الجمعة، أوضح بليحق، أن اجتماعات القاهرة تستبق مؤتمر برلين المقرر عقده خلال الأيام المقبلة، حيث يقدم المجلس رؤيته للأطراف الدولية بشأن المخرجات من الأزمة الليبية.

وأضاف بليحق أن النواب يعقدون جلسات تشاورية حول بعض القضايا المختلف عليها، كما يلتقون بأعضاء النواب المصري واللجنة المصرية المعنية بالملف الليبي، خاصة أن مجلس النواب هو الجسم الوحيد الشرعي في ليبيا.

The post بلحيق: وفد البرلمان في القاهرة يقدم رؤيته للأزمة الليبية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية