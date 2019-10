وزير داخلية ليبيا الأسبق: جهات دولية وضعت مخططا لتوطين المهاجرين في ليبيا

كشف اللواء صالح رجب المسماري وزير الداخلية الليبي الأسبق ورئيس المجلس الأعلى لقبائل المرابطين والأشراف مخططا دوليا لإحداث تغيير ديمغرافي عبر توطين المهاجرين غير الشرعيين للقضاء على العنصر العربي في البلاد.

وقال المسماري في تصريحات له، “إن جهات دولية وضعت مخططا لتوطين المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا وطرد العنصر العربي”.

وأشار إلى أن المخطط يأتي ضمن عملية واسعة للتصدي للهجرة غير الشرعية.

