أعيان سبها يدعو نواب الجنوب للاجتماع بأهالي مناطقهم

دعا عضو مجلس أعيان سبها يوسف عبد الرحمن، نواب الجنوب إلى لم شملهم وتشكيل كتلة الجنوب والعودة والاجتماع مع أهالي مناطقهم، مشيرا في مداخلة مع قناة ليبيا إلى الأوضاع السيئة التي تعيشها المنطقة رغم أنها تعتبر من أهم المصادر لموارد الدولة الليبية، ومحملا مسؤولية تردي أوضاع الجنوب للحكومات الموجودة.

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