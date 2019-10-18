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أعيان سبها يدعو نواب الجنوب للاجتماع بأهالي مناطقهم

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

دعا عضو مجلس أعيان سبها يوسف عبد الرحمن، نواب الجنوب إلى لم شملهم وتشكيل كتلة الجنوب والعودة والاجتماع مع أهالي مناطقهم، مشيرا في مداخلة مع قناة ليبيا إلى الأوضاع السيئة التي تعيشها المنطقة رغم أنها تعتبر من أهم المصادر لموارد الدولة الليبية، ومحملا مسؤولية تردي أوضاع الجنوب للحكومات الموجودة.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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