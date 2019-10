المتوسط:

أكد عضو مجلس النواب ، علي القايدي، أن اجتماع القاهرة يهدف إلى توحيد جهود مجلس النواب كممثل شرعي وحيد للشعب الليبي”.

وأضاف القايدي، في تصريحات صحفية له، أن” مجلس النواب يدرس بشكل مستمر خارطة الطريق ما بعد دخول الجيش إلى العاصمة طرابلس من أجل بناء حكومة وحدة وطنية”.

وأكمل القايدي، أن مجلس النواب “يعمل على إنهاء المرحلة الانتقالية والذهاب إلى مرحلة دائمة بانتخابات ودستور”.

