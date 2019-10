بلحيق: اجتماعات القاهرة لن تطرق إلى الجانب العسكري

المتوسط:

أكد المتحدث الرسمي باسم البرلمان الليبي عبد الله بليحق ، أن ” اجتماعات القاهرة تبحث التوصل إلى رؤية موحدة لمجلس النواب الليبي للبت في أي حل تطرحه الأطراف الدولية”.

وأكد متحدث البرلمان الليبي، في تصريحات له ، أن “اجتماعات القاهرة لن تتطرق إلى الجانب العسكري خلال الاجتماعات”.

وأوضح بلحيق، أن ” مصر حريصة على وحدة مجلس النواب الليبي والخروج بموقف موحد يعزز دور المجلس في التعاطي مع أي مقترح دولي يقدم لحل الأزمة سياسيا، مشدداً على أن أي حل يأتي من مجلس النواب باعتباره الجهة التشريعية الوحيدة الممثلة للشعب الليبي.

ونفى بليحق تطرق الاجتماعات إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية في ليبيا أو التطرق للأوضاع العسكرية، لافتاً إلى أن الاجتماع يهدف إلى توحيد الرؤى بين أعضاء البرلمان الليبي.

