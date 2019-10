رئيس مركز براك الشاطئ: نجحنا في ضبط عصابة تشادية للإتجار بالسلاح في الجنوب

قال الرائد سليمان قريرة رئيس مركز براك الشاطئ الليبي الأمني إن تحريات المركز الأمني نجحت في تتبع خلية تمتهن التجارة بالأسلحة وإرسالها لجهات غير معلومة في الجنوب الليبي.

وتابع قريرة، في تصريحات له، أن الأجهزة الأمنية تتبعت الخلية وتأكدت من صحة المعلومات، وتوجهت على الفور رفقة قوة أمنية داهمت الموقع.

وأسفرت المداهمة عن إلقاء القبض على كافة أفراد العصابة المكونة من عناصر تشادية وبحوزتهم مبالغ مالية وبعض الأسلحة والذخائر من نوع (كلاشنكوف) وبعض مواد (TNT) التي تستخدم في صناعة المتفجرات، حيث جرى تسليمهم للجهات المختصة لاستكمال التحقيقات معهم.

ويعاني الجنوب الليبي من انتشار خلايا نائمة تابعة للجماعات الإرهابية، بالإضافة إلى عصابات عابرة للحدود تمارس عمليات خطف ونشاطات إجرامية، بالإضافة إلى تهريب السلاح والوقود والمخدرات والهجرة غير الشرعية والوقود.

