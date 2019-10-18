مركز باب درنة بطبرق يستضيف الطّبيبة دلال مازق للكشف المبكر عن سرطان الثدي

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

استضاف مركز باب درنة ـ خلال الأيام الماضية ـ الدكتورة دلال عمر مازق، من بلدية بئر الأشهب في إطار التّوعية من مرض سرطان الثّدي.

واستقبل المركز عددا من النّساء المترددات، وأجريت عليهن فحوصات وكشف مجاني للفحص من أمراض سرطان الثدي، وتشجيعهن على الفحوصات المبكرة للكشف عن أمراض سرطان الثدي.

ويعد سرطان الثدي، من أكثر أنوع السرطان انتشاراً بين النساء، وتزداد احتمالات الإصابة بالمرض بعد سنّ الأربعين، وتختلف طرق العلاج والتدابير لكل حالة وإنذار الشفاء بحسب المرحلة التي يتم فيها كشف المرض، وقد أثبتت الأبحاث والدراسات أن الاكتشاف المبكر لسرطان الثدي، يزيد من نسبة الشفاء.

ومع بداية شهر أكتوبر من كل سنة تنطلق حملات التوعية للكشف المُبكّر عن “سرطان الثدي” ويُطلق على هذا الشهر أيضا “أكتوبر الوردي”.

ومن أهداف شهر التوعية بمرض سرطان الثدي، زيادة التوعية والمعرفة المبكرة لسرطان الثدي، وجمع التبرعات لعلاج حالات السرطان.

ويهدف أيضًا إلى تقديم خدمات مجانية أو بكُلفة منخفضة لغير القادرين على توفير العلاج من المرضى، وتغطية إعلامية كبيرة لتشجيع النساء وحثهّن على إجراء الفحوصات اللازمة والكشف المبكر .

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