جهاز مكافحة الظواهر السلبية تضبط مروج مخدرات في بنغازي

ضبطت الفرقة الأولى التابعة لجهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة، مروج مخدرات بعد مداهمة منزل في منطقة الوحيشي.

وأكد الجهاز عبر تدوينة على حسابه الرسمي بفيسبوك، أن أفراد الفرقة تعرضوا للرماية من داخل المنزل المستهدف، موضحا أنه بعد التحري والدقة في المعلومات، قامت وحدة التحري والقبض بمداهمة المنزل، وعقب محاصرته قام 2 من مروجي المخدرات بالرماية على عناصر الجهاز بالأسلحة الخفيفة الرشاشة، حيث تمكن أحدهما من الفرار قبل اعتقال الآخر.

هذا وأوضح الجهاز أن مروج المخدرات الفار والمطلوب على ذمم قضايا عديدة، نشر عبر صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي مهددا رجال الجهاز ومتوعدا بالرد على مداهمة منزله.

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