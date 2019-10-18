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مصرف الجمهورية يرفع سقف السحب في ترهونة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

فتحت المصارف التجارية في مدينة ترهونة الخميس أبوابها للمواطنين وقامت بتوزيع سيولة نقدية على الزبائن بسقف سحب تراوح بين 1000 و1500 دينار لكل مواطن.

ومن جهته قال موظف في مصرف الجمهورية في ترهونة محمد الهمالي إن المبلغ الذي وصل مصرف الجمهورية فرع ترغلات بلغ مليوني دينار وتم توزيع السيولة على جميع الزبائن.

وأوضح الهمالي أن المبلغ الذي وصل إليه سيستمر توزيعه لمدة أسبوعين تقريبا على أهالي المدينة.

الجدير بالذكر أن المصارف في ترهونة شهدت ازدحاما كبيرا إلا أن إدارة المصارف حافظت على سير النظام بشكل جيد وفقا للزبائن الذين أشادوا أيضا بدور المصرف ومعاملته الحسنة عدا عن جهوده المكثفة لتوزيع السيولة بأفضل شكل.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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