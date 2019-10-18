إدارة الرقابة بمصرف ليبيا المركزي بطرابلس تحذر من نشر أسماء وبيانات الزبائن

العنوان_طرابلس

أصدر “مصباح المزوغي” مدير إدارة الرقابة علي المصارف والنقد بمصرف ليبيا المركزي طرابلس أمس الخميس بياناً لجميع المدراء العامين بالمصارف بأنه حسب أحكام القانون لسنة (2005) المتعلق بالمادة رقم (94) التي تنص على ضرورة احتفاظ المصارف بسرية حسابات زبائنها وأرصدتها وكافة عملياتهم المصرفية ولا يجوز الاطلاع عليها أو إعطاء بيانات عنها للغير إلا بإذن من صاحب الحساب أو جهة قضائية مختصة .

و أفاد “المزوغي” بأنه قد لاحظ في الأونة الأخيرة أن بعض المصارف وفروعها تقوم بنشر أسماء وبيانات الزبائن والعملاء المتحصلين على البطاقات بجميع أنواعها ومن بينها الأرقام الوطنية وأرقام الحسابات وغيرها وأضاف أن ذلك يعد انتهاكا صريحا لخصوصية وسرية البيانات الخاصة بالعملاء .

كما نوه “المزوغي” إلى أنه على مدراء المصارف بجميع الفروع إصدار تعليمات إلى جميع الفروع والإدرات بالمصارف والوكالات التابعة بضرورة توخي الحذر في التعامل مع مثل هذه البيانات وعدم نشرها أو نشر حتى جزء منها مهما تطلب الأمر وأضاف أن من سيقوم بهذا العمل سيتحمل المسؤولية القانونية المترتبة علي ذلك .

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