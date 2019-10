المتوسط:

أكد الناطق باسم قوات حكومة الوفاق محمد قنونو؛ أن ” الطائرة المسيرة التي أسقطتها قوات الوفاق شرقي مصراتة هي الثالثة من نوعها “.

وأضاف قنونو في تصريح صحفي الجمعة، أن” الطائرة هي من نوع وينق لونق بدون طيار مجهزة بثمانية صواريخ موجهة”.

وأكمل قنونو، أن ” قوات الوفاق أسقطت الطائرة بينما كانت تقصف أهدافا مدنية في مصراتة ليل الخميس”.

