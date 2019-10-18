الوفاق: لم نصرف مكافآت المسلحين ومصروفات الحرب ستزداد

قالت وزارة الاقتصاد في حكومة الوفاق الوطني إن المكافآت المالية التي أعلنت عنها حكومة الوفاق في عيد الأضحى الماضي بقيمة 3 آلاف دينار لكل فرد من قوات الوفاق والقوات المساندة لها في عملية بركان الغضب لم تصرف حتى اللحظة.

وأشارت الوزارة إلى أن سبب عدم صرف المكافآت المالية للمسلحين يرجع إلى الإجراءات المالية المعقدة، مشددة في الوقت ذاته بأن حجم الإنفاق على الحرب يأخذ في الاتساع كلما طال أمدها.

ولم تكشف وزارة الاقتصاد عن القيمة المالية التي تم إنفاقها في الحرب على وجه الدقة حتى اللحظة، فيما سبق أن واجه قرار صرف مكافآت مالية للمسلحين استنكاراً وغضباً كبيرين من قبل المواطنين.

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