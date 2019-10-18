المشري: يجب أن يكون للإتحاد الأفرريقي دور بارز في حل الأزمة السياسية الراهنة

ليبيا – التقى رئيس مجلس الدولة الإستشاري خالد المشري القيادي في حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين أمس الخميس رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

الاجتماع تناول بحسب المكتب الإعلامي لمجلس الدولة سبل الحل السياسي في ظل التطورات السياسية والأمنية الأخيرة التي تشهدها العاصمة طرابلس.

وبدوره، أكد المشري على ضرورة أن يكون للاتحاد الأفريقي دور بارز في الحل وقطع الطريق أمام ما وصفها بـ” التدخلات السلبية” للدول الأخرى.

ومن جهته، أكد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي أن الحل هو فقط بيد الليبين بعيداً عن التدخلات الخارجية ، لافتاً إلى أن الاتحاد مصلحته في استقرار ليبيا ويمكن أن يلعب دوراً إيجابياً في حل أزمتها.

هذا وحضر اللقاء كل من رئيس لجنة تعديل الاتفاق السياسي بمجلس الدولة موسى فرج ونائب رئيس لجنة متابعة الاتفاق السياسي بالمجلس بشير الهوش وممثل دولة ليبيا لدى الاتحاد الأفريقي جمعة عامر بالإضافة إلى مدير إدارة الشؤون الأفريقية بوزارة الخارجية خليفة الرحيبي أما من جانب مفوضية الاتحاد الأفريقي محمد حسن لباد مبعوث الاتحاد الأفريقي للسودان وعدد من أعضاء المفوضية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية