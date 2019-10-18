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الجيش: نفذنا 8 ضربات ضد الميليشيات في أقل من 25 ساعة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

قال العميد خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش ، إن “سلاح الجو استهدف  تجمعا للمليشيات والمرتزقة وهم يتسلمون ذخائر من مخزن معسكر طريق السواني”.

وتابع المحجوب، في تصريحات صحفية له، أن “الجيش بهذه الضربة قد نفذ 8 ضربات على المليشيات في أقل من 25 ساعة استهدفت عدة مواقع تستخدم لأغراض عسكرية بمصراتة”.

وأضاف المحجوب أنه” تم استهداف آخر شحنة وصلت للمليشيات والتي تم تخزينها، وتضم طائرات مسيّرة وصواريخ طائرات وذخيرة جراد ومنظومتين للدفاع الجوي وذخيرة كورنيت المتطورة”.

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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