المتوسط:

قال العميد خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش ، إن “سلاح الجو استهدف تجمعا للمليشيات والمرتزقة وهم يتسلمون ذخائر من مخزن معسكر طريق السواني”.

وتابع المحجوب، في تصريحات صحفية له، أن “الجيش بهذه الضربة قد نفذ 8 ضربات على المليشيات في أقل من 25 ساعة استهدفت عدة مواقع تستخدم لأغراض عسكرية بمصراتة”.

وأضاف المحجوب أنه” تم استهداف آخر شحنة وصلت للمليشيات والتي تم تخزينها، وتضم طائرات مسيّرة وصواريخ طائرات وذخيرة جراد ومنظومتين للدفاع الجوي وذخيرة كورنيت المتطورة”.

The post الجيش: نفذنا 8 ضربات ضد الميليشيات في أقل من 25 ساعة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية