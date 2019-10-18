الثني يطلع على سير عمل الهيئة العامة للمواصلات والنقل

ليبيا – بحث رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني أمس الخميس مع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمواصلات والنقل الكابتن محمد عبد القادر سير عمل الهيئة.

الإجتماع ناقش بحسب المكتب الإعلامي للحكومة المؤقتة المشاكل والعراقيل التي تواجه سير عمل الهيئة وكيفية وضع الحلول المناسبة لها لضمان سير العمل على أكمل وجه.

وأطلع الثني على عمل الهيئة بمختلف قطاعاتها البري والبحري والجوي وخطط تدريب وتطوير العاملين بالموانئ والمطارات،إضافة إلى المشاريع القائمة من قبل الحكومة والتي تشرف على تنفيذها الهيئة.

وتطرق الاجتماع إلى مشروع الطريق المزدوج الواصل بين أجدابيا والبريقة،والطريق الواصل بين طبرق والجغبوب،والطريق الواصل بين الزنتان والمرحان إضافة إلى طريق مشهد صالح.

كما تناول المجتعمعون إنشاء إدارة رئيسية للمشروعات في الهيئة تضم جميع قطاعاتها لتنفيذ المشاريع.