الثني يعطى تعليماته بفصل الطريق السريع في بنغازي بالحواجز الاسمنتية

ليبيا – ناقش رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني أمس الخميس عددا من المشاريع في بلدية بنغازي وذلك خلال اجتماع مع رئيس المجلس التسييري للبلدية الصقر بوجواري.

الثني أكد وفقاً للمكتب الإعلامي للحكومة المؤقتة على ضرورة الاهتمام بالحدائق العامة وجدران الأبنية المواجهة للطرق العامة وذلك لضمان ظهور المدينة بالمنظر اللائق والمطلوب.

كما ناقش الإجتماع بعض المسارات وتعبيد بعض الطرق وإضافتها إلى المشروعات المزمع تنفيذها.

رئيس الحكومة حث على ضرورة حل مشكلة الطريق الدائري الثالث المعروف بالطريق السريع ، مطالباً بضرورة وضع الحواجز على طول الطريق لمنع حوادث الطرق التي شهدها الطريق بكثرة خلال الأيام الماضية.

وأكد الثني على ضرورة استعداد البلدية لفصل الشتاء القادم في مختلف القطاعات.

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