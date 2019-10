المتوسط:

أكد عبد الهادي الحويج، وزير خارجية بالحكومة المؤقتة، أن ” الحكومة ترحب بالحل السياسي بعد تحرير طرابلس من المليشيات المسلحة”.

وأضاف الحويج، في تصريحات صحفية له، أن “المجتمع الدولي يجب أن يتحمل مسؤولية البحث عن حل حقيقي للأزمة الليبية”.

وأكمل الحويج، أن “صنع القرار يأتي بأمر الليبيين وحدهم، ولا مانع من حكومة وحدة وطنية تجمع كل الأطياف.

