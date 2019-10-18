منظمة حقوقية تطالب البعثة الأممية بالتحقيق في حادثة استهداف عائلة التميمي

أصدرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا بيانا، الجمعة، بشأن حادثة استهداف عائلة التميمي بمنطقة الساعدية جنوب مدينة طرابلس.

وخلال البيان الذي تحصلت “بوابة إفريقيا الإخبارية” على نسخة منه، أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ،عن شديد إدانتها واستنكارها للجريمة البشعة التي ارتكبت بحق عائلة المواطن عبدالرحمن التميمي، و الذي استهدفت سيارته بالرصاص بمنطقة الساعدية، مما تسبب في مقتل زوجته الحامل وشقيقته وطفليْه عندما كانوا في طريقهم إلى بلدة المرازيق جنوب العاصمة طرابلس، فى استمرار صارخ لاستهداف المدنيين العزل.

وأبدت اللجنة قلقها البالغ إزاء العواقب المدمرة للنزاع المسلح المستمر بأطراف العاصمة طرابلس، والذي يؤثر على أمن وسلامة وحياة المدنيين الأبرياء، خاصة الفئات الأكثر ضعفا من الأطفال والنساء والعجزه والمهاجرين، و الاستخدام العشوائي و غير المتناسب للأسلحة الثقيلة، خاصة في المناطق المكتظة بالسكان المدنيين ، و الانتهاكات الخطيرة والممنهجة بحق الأطفال بما في ذلك تحمّل المدنيين والأطفال والنساء بشكل كبير ، أعباء الاقتتال وأعمال العنف وانعكاساتها النفسية عليهم ، والذي فاقم من معاناتهم بمناطق النزاعات والاضطرابات في مناطق النزاع، بحسب البيان.

وأكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ، على أن هذه الجريمة البشعة والصادمة تمثل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني الذي يحرم استهداف المدنيين أثناء النزاعات المسلحة، وخرق فاضح للقانون الدولى لحقوق الإنسان، واستهانه بكافة الشرائع والأعراف الدولية ذات العلاقة، بحسب وصف البيان.

وقالت اللجنة، إنه بات من الملح أكثر من أي وقت مضى الحاجة إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لوضع حد لتلك الانتهاكات الصارخة والمتكررة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وضمان حماية السكان المدنيين ، وملاحقة المسؤولين عن هذه الإنتهاكات والجرائم اللإنسانية التي ترتكب بحق الأبرياء والمدنيين من قبل أطراف النزاع على تخوم العاصمة طرابلس، و ضرورة إنهاء حالة الإفلات من العقاب التي تساهم بشكل فاعل فى إستمرار وزيادة وتيرة العنف والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بمناطق النزاع .

وشددت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، على أن حياة وسلامة المدنيين بمناطق النزاع ومحيطها قرب العاصمة طرابلس في خطر حقيقي جراء تلك المواجهات المسلحة وتوسع نطاقها، وأن الاستهداف المباشر للمدنيين وتحويل الأحياء والمناطق السكنية المدنية المكتظة بالسكان المدنيين إلى ساحة حرب بين أطراف النزاع المسلح ، والقصف العشوائي الذي يطال الأحياء المدنية ، كل ذلك يستدعي التدخل العاجل لضمان حماية المدنيين ، وذلك وفقاً لما نص عليه قرارى مجلس الأمن الدولي رقم 1970 _ 1973 لعام 2011م بشأن حماية المدنيين فى ليبيا .

وطالبت اللجنة، بعثة الأمم المتحدة لدعم في ليبيا، بإجراء تحقيق شامل في هذه الجريمة النكراء التي ارتكبت بحق عائلة التميمي وضمان ملاحقة ومحاسبة المسؤولين عن هذه الإنتهاكات والجرائم .

وجددت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ، مطالبتها المحكمة الجنائية الدولية ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ، ولجنتي الخبراء والعقوبات الدولية بمجلس الأمن الدولي، بتشكيل فريق تقصى حقائق دولى مستقل للتحقيق في الجرائم والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولى الإنساني التي ترقي إلى مصاف جرائم الحرب، والتي ترتكب بحق المدنيين الأبرياء بمناطق النزاع بمحيط العاصمة طرابلس ، وتحديد الطرف المسؤول عن استهداف المدنيين وضمان ملاحقته ومحاسبته، والعمل على إنهاء حالة الإفلات من العقاب .

وناشدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ، جميع أطراف النزاع المسلح بالامتثال الكامل لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولى وضرورة احترام مبادئ التمييز والتناسب والحماية احتراما كاملا وفي جميع الأوقات، محذرة من أن الاستمرار في استهداف المدنيين أو الأهداف والمرافق المدنية ، والهجمات العشوائية سوف يعرض مرتكبيها للملاحقة القضائية المحلية والدولية، وتذكرَّ كافة أطراف النزاع بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنسانى التي تحتم عليها حماية السكان المدنيين والأعيان المدنية، كما تحث اللجنة على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لوضع حد لكافة الانتهاكات المتكررة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في ليبيا .

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