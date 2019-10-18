الجيش يرحب بمؤتمر برلين حول ليبيا

الناطق باسم الجيش الوطني اللواء أحمد المسماري: القيادة العامة ترحب بمبادرة مؤتمر برلين
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قناة 218 الليبية
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