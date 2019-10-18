اخبار ليبيا الان

الجيش يرحب بمؤتمر برلين حول ليبيا

تم النشر منذُ 18 دقيقة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

الناطق باسم الجيش الوطني اللواء أحمد المسماري: القيادة العامة ترحب بمبادرة مؤتمر برلين

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك