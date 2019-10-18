لمحاولة التوصل إلى حل للأزمة الليبية .. انطلاق اجتماعات نواب ليبيا بالقاهرة

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أعلن المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق انعقد الاجتماع التشاوري الأول المغلق لأعضاء مجلس النواب بالعاصمة المصرية القاهرة برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب ” فوزي النويري” للتشاور بين الأعضاء حول عدد من القضايا الداخلية لمجلس النواب.

وكانت قد انطلقت اليوم أعمال اجتماعات أعضاء مجلس النواب بالعاصمة المصرية القاهرة حيث استهل برنامج الزيارة ظهر اليوم باجتماع النواب من كافة أنحاء ليبيا بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية بمشاركة عدد من الخبراء بالمركز.

وبحسب بليحق بأن الاجتماع تضمن طرح للكثير من القضايا الخاصة بالأوضاع في ليبيا في عدد من الجوانب الأمنية والسياسية وتحقيق العدالة والمصالحة الوطنية وتعامل الأطراف الدولية ايجاباً وسلباً مع الأوضاع في ليبيا.

حيث تم الاستماع إلى رؤى السادة النواب في هذه القضايا وتم تبادل وجهات النظر مع عدد من الخبراء من خلال الدراسات والبحوث التي يقوم به المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية.

بليحق أكد أنه برنامج الاجتماعات سيتضمن غداً السبت اجتماعاً بالأشقاء بالبرلمان المصري واجتماعاً باللجنة الوطنية العليا المصرية المكلفة بالملف الليبي.

ونوه إلى أن اجتماعات القاهرة تهدف إلى تقريب وجهات النظر بين السادة أعضاء مجلس النواب وتوحيد الرؤى والخروج بموقف موحد للوصول إلى حل للازمة الليبية من خلال الممثل الشرعي الوحيد للشعب الليبي برعاية كريمة من جمهورية مصر العربية الشقيقة.

يشار إلى أن أعضاء مجلس النواب من كافة أنحاء ليبيا وصلوا الخميس إلى العاصمة المصرية القاهرة وذلك لانعقاد اجتماعات السادة النواب التي تجرى برعاية اللجنة الوطنية المصرية المكلفة بالملف الليبي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24