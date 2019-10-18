المتوسط:

أكد وزير الداخلية الليبي الأسبق اللواء صالح رجب المسماري على وجود مخططا دوليا لإحداث تغيير ديمغرافي عبر توطين المهاجرين غير الشرعيين للقضاء على العنصر العربي في البلاد.

وأضاف المسماري، في تصريحات صحفية له ، أن ” جهات دولية وضعت مخططا لتوطين المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا وطرد العنصر العربي”.

وأكد أنه يرتكز في الأساس على تمكين الأعراق غير العربية من المهاجرين غير الشرعيين من احتلال الشمال الأفريقي.

The post مسئول ليبي سابق: ليبيا تواجه مخططا دوليا لتوطين مهاجرين غير شرعيين فيها appeared first on صحيفة المتوسط.

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