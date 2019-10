المتوسط:

أكد المتحدث باسم الجيش اللواء أحمد المسماري؛ أن “قيادة الجيش تؤكد للأطراف المشاركة في مؤتمر برلين بالحرص على القضاء على الإرهاب”.

وأضاف المسماري ، في مؤتمر له اليوم الجمعة، أن القيادة العامة تطالب كل المؤسسات الدولية ذات العلاقة بليبيا بالحياد التام.

وأوضح، أن القيادة العامة ترحب بكل مبادرة دولية يكون محورها مكافحة الإرهاب

