المسماري: نفذنا 6 غارات على «أهداف عسكرية» في مصراتة منذ أمس

قال الناطق باسم القيادة العامة، اللواء أحمد المسماري، إن القوات الجوية شنت ست غارات منذ أمس على مصراتة، مؤكدا أن الغارات كانت محددة وعلى أهداف عسكرية لتخزين الذخائر وغرف العمليات وأماكن انطلاق للطائرات المسيرة.

وأوضح المسماري، خلال مؤتمر صحفي، أن الغارة الثالثة من هذه الغارات كانت الأقوى، التي استهدفت «هناجر ومخزن صواريخ غراد، مما أدى لإحداث انفجارات قوية جدا».

وشدد على أن دقة الأهداف في هذه الغارات تعود «إلى مجهود استخباراتي كبير جدا، تم من خلاله جمع معلومات دقيقة جدا حول ما تحتويه هذه الأماكن من ذخائر ومناطق عسكرية».

المسماري: استهداف منشآت تخزين معدات جوية بمصراتة

وفي وقت سابق نشر الإعلام الحربي لـ«عملية بركان الغضب» صورا يقول إنها لحطام طائرة مسيرة، أسقطتها وسائط دفاعه الجوي، بينما كانت تغير على مواقع في مدينة مصراتة في الساعات الأولى من صباح الجمعة.

«عملية بركان الغضب» تنشر صورا لحطام طائرة مسيرة أسقطتها في مصراتة

وقال الناطق باسم قوات الجيش، التابعة لحكومة الوفاق، العقيد طيار محمد قنونو، إن «قوات الجيش أسقطت طائرة وينغ لونغ، دون طيار قصفت أهدافا مدنية في مدينة مصراتة البارحة»، موضحا أن الطائرة كانت «مجهزة بثمانية صواريخ موجهة،

وأسقطت قبل أن تلوذ بالفرار إلى قواعدها التي انطلقت منها»، لافتا إلى أن الطائرة «التي أسقطتها قواتنا دعمت بها دولة الإمارات»، قوات الجيش التابعة للقيادة العامة.

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