العباني: لابد من ترميم البرلمان من الصراعات الناتجة عن الحروب

المتوسط:

أكد عضو مجلس النواب محمد العباني، أن “الهدف من اجتماع القاهرة هو ترميم التصدعات التي لحقت بمجلس النواب، جراء ما حدث في ليبيا من صراعات وحروب”.

وأوضح العباني، في تصريحات صحفية له، ” أن اجتماع القاهرة هدفه وضع رؤية موحدة للحد من تغول المليشيات المسلحة، وتمكين الجيش الوطني من دخول المدن المختطفة من الإرهاب”.

كما أوضح، أن ” الاجتماع يناقش نزع سلاح المليشيات المؤدلجة، وإرساء قواعد الدولة المدنية وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية”.

