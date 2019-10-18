تعرف على أبرز النقاط التي أكدت عليها قيادة الجيش الليبي بشأن مؤتمر برلين

أصدرت القيادة العامة للجيش الليبي بيانا، الجمعة، بشأن مؤتمر برلين ثمنت فيه القيادة العامة، الجهود الدولية التي تهدف إلى تحقيق السلام والاستقرار ، والقضاء على الإرهاب ، وتفكيك المجموعات المسلحة ونزع السلاح ، والوصول لحكومة تحظى بالشرعية الدستورية ، وتمتلك قرارها، وتكون ممثلة لكل الشعب الليبي ، وتنال ثقته.



وأضاف البيان أن ليبيا منذ سنوات تفتقد ذلك في ظل حكم المجموعات المسلحة على العاصمة طرابلس حتى وصل الأمر لتكليف شخصيات معاقبة دولياً من قبل مجلس الأمن لتقلد مناصب أمنية وعسكرية.



وقال البيان ” إن أي عملية سياسية ما لم تتوافر لها الشروط الأمنية الضامنة لنجاحها، واحترام نتائجها ، سيكون من العبث الحديث عنها”، مشيرا إلى أن المجموعات الإرهابية تُفشل كل الجهود بهذا الاتجاه ، الأمر الذي جعل من المحتم إزالة هذه العوائق لتسير العملية السياسية للأمام.



وأكد البيان ” أن العملية العسكرية ليست غاية في حد ذاتها بقدر أن الغاية هي القضاء على الإرهاب الذي يحاربه العالم أجمع”، مضيفا أن ليبيا ليست استثناءً من ذلك



وأكدت القيادة العامة للأطراف المنخرطة في المحادثات الدولية ، التي سيتم إجراءها بشأن ليبيا ( برلين ) تحت إشراف ورعاية الأمم المتحدة ، على أهمية القضاء على الإرهاب وحل التنظيمات والمليشيات المسلحة ، ونزع جميع سلاحها ، حتى يتمكن الليبيين من إيجاد حوار وطني شامل ، يضمن السير بالبلاد نحو عملية سياسية عادلة ومتوافق عليها في ظل بناء دستوري يكون محل اتفاق كل الشعب الليبي .

ونوهت إلى ضرورة التزام المؤسسات الاقتصادية بالحياد كونها مؤسسات لكل الليبيين ولا يُقبل أن تُستغل في دعم طرفاً بعينه بما يتطلب اتخاذ الإجراءات الكفيلة والضرورية لمنع استعمال عائداتها في تمويل الإرهاب.



وشددت على وجوب استكمال بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا التزاماتها السابقة بتكليف مكتب مراجعة وتدقيق لحسابات البنك المركزي ومنها العائدات الضريبية على بيع العملة والتأكيد من أن عائدات النفط توزع على الشعب الليبي بشكل عادل.

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