من محور خلة الفرجان.. السويحلي: أتحدى حفتر بأن يزور عصاباته بأي محور

ليبيا – زار عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 عن مدينة مصراتة عبد الرحمن السويحلي مسلحي الوفاق بمحور خلة الفرجان جنوب طرابلس.

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السويحلي قال في تدوينة على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” بأنه زار من وصفهم بـ”الابطال” في الخطوط الأمامية ، مبيناً بأنهم أكدوا بأنهم لا يحاربون بالوكالة عن أحد، بل يقاتلون دفاعاً عن كرامتهم وحريتهم ضد من وصفهم بـ”عصابات الشر”.

وشدد السويحلي على أن استهداف سلاح الجو الليبي بالقيادة العامة للأحياء السكنية حسب زعمه لن يزيده إلا إصرارا على دحر ما وصفه بـ” العدوان ” (تقدم القوات المسلحة إلى العاصمة) واجتثاث ما أسماه بـ”مشروع الاستبداد”.

عضو المجلس الاستشاري عن مدينة مصراتة تحدة القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر حفتر قائلاً :” أتحدى المجرم بأن يستطيع الخروج من وكره في الرجمة متراً واحداً ويزور عصاباته في أي محور، ولكن هيهات هيهات لأنه أجبن من أن يفعل ذلك”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية