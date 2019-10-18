السويحلي: حربنا على حفتر لن تتوقف لأننا ندافع عن حريتنا وكرامتنا

ذكر رئيس المجلس الأعلى للدولة السابق، عبدالرحمن السويحلي، أن الحرب التي يخوضها معسكر الوفاق ضد الجيش الوطني، هي حرب الدفاع عن “الكرامة الحرية”، وليست حربا بالوكالة.

ونشر السويحلي عبر حسابه على تويتر، صورا لهُ صُحبة مسلحين تابعين للوفاق، ضد قوات الجيش الوطني.

ووصف السويحلي أفراد الجيش الوطني، على حسابه، أنهم “عصابات الشر” وأن معسكر الوفاق، ما زال على موقفه في دحر الجيش من المحاور القريبة جدا من طرابلس.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، صور عبدالرحمن السويحلي، وهو يجلس مع مقاتلين في صفوف المجموعات المسلحة.

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