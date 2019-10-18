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داخلية الوفاق: ضبط أحد مروجي المخدارات بحوزته حوالي 40 كيلو من الكوكايين

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تمكن أعضاء فرع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، فرع الواحات من ضبط أحد مروجي المخدرات وبحوزته قرابة أربعين “40” كيلوجرام من مادة مخدر الكوكايين.

وثمّنت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق، الجهود التي يبذلها الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في محاربة آفة المخدرات التي تفتك بالشباب.

وأشارت الوزارة عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك، أن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، اتخدت الإجراءات اللازمة، مع تاجر المخدرات، لإحالته للجهات المختصة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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