داخلية الوفاق: ضبط أحد مروجي المخدارات بحوزته حوالي 40 كيلو من الكوكايين

تمكن أعضاء فرع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، فرع الواحات من ضبط أحد مروجي المخدرات وبحوزته قرابة أربعين “40” كيلوجرام من مادة مخدر الكوكايين.

وثمّنت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق، الجهود التي يبذلها الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في محاربة آفة المخدرات التي تفتك بالشباب.

وأشارت الوزارة عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك، أن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، اتخدت الإجراءات اللازمة، مع تاجر المخدرات، لإحالته للجهات المختصة.

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