اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا تطالب بفتح تحقيق في مقتل عائلة التميمي

أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن شديد إدانتها واستنكارها للجريمة البشعة التي ارتكبت بحق عائلة المواطن عبدالرحمن التميمي، والذي استهدفت سيارته بالرصاص بمنطقة الساعدية، أدّى إلى مقتل زوجته الحامل وشقيقته وطفليْه عندما كانوا في طريقهم إلى بلدة المرازيق جنوب العاصمة طرابلس.

وأكدت اللجنة، في بيان لها، على أن هذه الجريمة والصادمة تمثل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني الذي يحرم استهداف المدنيين أثناء النزاعات المسلحة، وخرق فاضح للقانون الدولى لحقوق الإنسان، واستهانه بكافة الشرائع والأعراف الدولية ذات العلاقة.

وطالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، إلى إتخاذ جميع التدابير اللازمة لوضع حد لتلك الإنتهاكات الصارخة والمتكررة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وضمان حماية السكان المدنيين ، وملاحقة المسؤولين عن هذه الإنتهاكات والجرائم اللإنسانية التي ترتكب بحق الأبرياء والمدنيين من قبل أطراف النزاع.

كما طالبت اللجنة، في بيانها بإجراء تحقيق شامل في هذه الجريمة التي ارتكبت بحق عائلة التميمي وضمان ملاحقة ومحاسبة المسؤولين عن هذه الإنتهاكات والجرائم.

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