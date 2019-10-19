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«خارجية الوفاق» ترد على تصريحات وزير خارجية البحرين

تم النشر منذُ 17 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

ردت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني، على تصريحات، وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد آل خليفة، مشيرة إلى «رفضها الزج باسم الدولة الليبية من أجل تصفية حسابات ليبيا ليست طرفا فيها».

وأكدت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق على أن لـ«دولة ليبيا الحق الكامل في إقامة علاقاتها مع الدول وفق مصالحها ومصالح الشعب الليبي»، وفقًا لما نشرته على صفحتها الرسمية بفيسبوك.

ولفتت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق إلى أن «مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول هو المبدأ الذي تتعامل به مع كل الدول».

وكان وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد آل خليفة صرح لجريدة «الشرق الأوسط» أمس الجمعة قال فيها: إن «قطر تلعب دورا في عرقلة أمور كثيرة، ليس فقط في اليمن، بل في كل من ليبيا، وتونس، والبلدان الخليجية، وفي العراق، والكل يعرف ماذا نقصد».

وأكدت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق على «عمق العلاقات الثنائية مع دولة قطر وتطويرها وفق مبدأ التعاون والمصالح المتبادلة بين الدولتين الشقيقتين وكل الدول الداعمة لوقف العدوان على طرابلس».

وأشارت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق إلى أنها «تأمل من دولة البحرين دعم حكومة الوفاق وأن تمارس ضغطا على الدول التي تتدخل سلبيًا لدعم العدوان على العاصمة طرابلس».

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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  • كلامك صح ياوزير خارجية البحرين اما سيالة الزبالة وزير خارية السراج لا يمثل الشعب الليبى فلم ينل ثقة مجلس نواب الشعب فهو سفيه قطر وتركيا فى العاصمة الليبية اما الشعب الليبى والجيش الوطنى فيحاربون عملاء قطر فى ليبيا ولا يستطيع اى مسئول قطرى كبير ان ياتى الى ليبيا فغالبية الارض تحت سيطرة الجيش الوطنى وحتى ما تسيطر عليه المليشيات من ارض يسيطر الجيش الوطنى على سمائها اما سمو وزير خارجية البحرين فمرحبا به على الاراضى المحررة من ليبيا اخا عزيزا ولامكان لموزه واخواتها على الارض الليبية الطاهرة

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