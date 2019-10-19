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خارجية الوفاق تردّ على تصريح وزير خارجية البحرين حول ليبيا

تم النشر منذُ 45 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ردّت وزارة الخارجية في حكومة الوفاق، على تصريح وزير الخارجية البحريني، خالد بن أحمد آل خليفة، حول ليبيا، بأنها تدخلا في الشؤون الليبية.

وأشارت الوزارة في بيان لها وصفته بالعاجل: “ردًا على تصريحات وزير الخارجية البحريني تؤكد أن مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول هو المبدأ الذي تتعامل به مع كل الدول”.

وكان وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد آل خليفة، قد صرّح خلال حديثه لصحيفة الشرق الأوسط، أن قطر تلعب دورا في ليبيا يهدف إلى عرقلة الجهود الرامية للاستقرار، وأن سياسة الدوحة مع ليبيا، هي ذات السياسة التي تتبعها في اليمن وتونس والعراق والدول الخليجية. والتي تهدف إلى زعزعة الاستقرار والأمن في الدول العربية، عبر التدخل في شؤونها الداخلية.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليق

  • وهل هذا كلام غير صحيح، أنه عين الصواب وهذه الدويلة التعيسة المنحوسة وراء خراب الوطن العربي ومن الواجب طردها من الجامعة العربية وقطع علاقات كل الدول العربية معها.
    ان الاسرة الحاكمة في دويلة قطر عدو للإسلام والمسلمين والعرب جميعا وحليف قذر للصهيانة والأتراك والخوان المجرمين.
    وحكومة الفرقاطة عبارة مجموعة من العملاء ووكلاء لقطر وتركيا واسرائيل يدمرون البلاد ويدنسون الأرض ويدفعون بالشباب ليموتوا نيابة عنهم ويحرضونهم على قتال الجيش العربي الليبي ويفسدون في الارض وياويلهم من عذاب وانتقام القوي العزيز الجبار.

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