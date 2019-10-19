خارجية الوفاق تردّ على تصريح وزير خارجية البحرين حول ليبيا

ردّت وزارة الخارجية في حكومة الوفاق، على تصريح وزير الخارجية البحريني، خالد بن أحمد آل خليفة، حول ليبيا، بأنها تدخلا في الشؤون الليبية.

وأشارت الوزارة في بيان لها وصفته بالعاجل: “ردًا على تصريحات وزير الخارجية البحريني تؤكد أن مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول هو المبدأ الذي تتعامل به مع كل الدول”.

وكان وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد آل خليفة، قد صرّح خلال حديثه لصحيفة الشرق الأوسط، أن قطر تلعب دورا في ليبيا يهدف إلى عرقلة الجهود الرامية للاستقرار، وأن سياسة الدوحة مع ليبيا، هي ذات السياسة التي تتبعها في اليمن وتونس والعراق والدول الخليجية. والتي تهدف إلى زعزعة الاستقرار والأمن في الدول العربية، عبر التدخل في شؤونها الداخلية.

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