القيادة العامة: مكافحة الإرهاب ونزع سلاح المجموعات شرط أساسي لاستقرار ليبيا

أكدت القيادة العامة للجيش الوطني، للأطراف المشاركة في المحادثات الدولية، التي ستنظمها العاصمة الألمانية برلين، بإشراف ورعاية الأمم المتحدة، أن تكون المحادثات حول أهمية القضاء على الإرهاب وحل التنظيمات والمجموعات المسلحة ونزع جميع سلاحها، لإفساح المجال للحوار الوطني الشامل، يضمن الاستقرار في ليبيا.

وأوضحت القيادة العامة في بيان لها، أن أي عملية سياسية لا تتضمن الشروط الأمنية في ليبيا، سيكون من العبث الحديث عنها، وهو ما أثبتته السنوات الماضية.

وطالبت القيادة العامة للجيش الوطني، بضرورة التزام المؤسسات الاقتصادية بالحياد، كونها مؤسسات لكل الليبيين، وأنها لا تقبل أن تُستغل في دعم طرفاً بعينه بما يتطلب اتخاذ الإجراءات الكفيلة والضرورية لمنع استعمال عائداتها في تمويل الإرهاب ودعم المجموعات المسلحة.

كما طالبت القيادة العامة، البعثة الأممية للدعم في ليبيا، استكمال التزاماتها بتكليف مكتب مراجعة وتدقيق لحسابات البنك المركزي ومنها العائدات الضريبية على بيع العملة والتأكيد من أن عائدات النفط، توزع على الشعب الليبي بشكل عادل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية