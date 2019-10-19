داعية لمقاضاة روسيا..إفتاء طرابلس: التعامل بعملة مركزي البيضاء تعاون على الإثم

أصدرت دار الإفتاء بطرابلس فتوى تحرم التعامل بعملة المصرف المركزي البيضاء المطبوعة في روسيا، واصفة إياها بالمزورة التي تضر بالاقتصاد وتسبب ارتفاع سعر النقد الأجنبي وغلاء الأسعار وغسيل الأموال.

وقالت دار الإفتاء بطرابلس، إن المصرف المركزي البيضاء جهة غير مخولة بطباعة عملات، متهمة المصرف المركزي البيضاء باستعماله العملة في تمويل الحرب، وحرّمت على المجلس الرئاسي ووزارة مالية الوفاق والمصرف المركزي طرابلس قبول هذه العملة، ودعت عامة الناس إلى رفضها وعدم التعامل بها.

وتابعت دار إفتاء طرابلس: “إن التعامل بهذه العملة يعد عونا على سفك الدماء، وتعاونا على الإثم والعدوان”

ودعت دار إفتاء طرابلس حكومة الوفاق والمصرف المركزي طرابلس، إلى مخاطبة المؤسسة التي تطبع العملة والحكومة الروسية، وتحميلهما مسؤولية ما وصفته لأنه “تعامل مع الخارجين عن القانون”، ومقاضاة السلطات الروسية.

كما دعت دار الإفتاء النيابة إلى ملاحقة مرتكبي هذا العمل، وفقا لبيان مجلس البحوث والدراسات الشرعية التابع لدار الإفتاء بطرابلس.

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